Показано, как хуситы получают боеприпасы на подконтрольной саудовской коалиции территории Йемена

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео, на котором изображён процесс извлечения боеприпасов представителями хуситских вооружённых формирований. Речь идёт о группе хуситов, которая действует на юге страны – в районе города Аден, находящегося под контролем сил так называемой арабской (саудовской коалиции).

Проблема для отрядов хуситов, действующих в этом районе была связана не только с нехваткой боеприпасов, но и со сложности их доставки с подконтрольных территорий. В итоге, как утверждается, решили действовать способом, которым давно действуют обычные контрабандисты для доставки различных товаров.

В шины запасных колёс автомобилей помещаются магазины с патронами к автоматам Калашникова. Чаще всего, это обычные гражданские легковые автомобили, досмотр которых на йеменских дорогах осуществляется, как принято говорить, сквозь пальцы. Дело в том, что сочувствующие хуситам есть и в среде йеменских правоохранительных органов.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах видно, как несколько человек с помощью ножей разрезают автомобильные покрышки и достают оттуда автоматные магазины, пакеты с патронами, а также пакеты с элементами оружия, из которых впоследствии оно (оружие) собирается.

Обращает на себя внимание тот факт, что о сохранности "запасок" эти люди явно не заботятся: режут резину вместо того, чтобы снять её с диска и таким образом извлечь содержимое.

ميليشيات الإصلاح الإخوانية تخترع طرق شيطانية لتهريب السلاح إلى خلاياها في عدن وتخترع أفضل السبل وأكثرها عارا لتسليم اسلحتها الثقيلة وجبهات قتال ومحافظات كاملة لصالح ميليشيات الحوثي في حالة عبث واستهتار لا أجد مسؤول عنها إلا التحالف العربي لأن الشرعية فقدت الثقة و الأهلية أصلا pic.twitter.com/IfB940yham - أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) March 22, 2020

Напомним, что накануне хуситы нанесли очередное поражение саудовской коалиции в районе города Аль-Хазм. Саудовские силы были вынуждены бросить несколько единиц военной техники, включая бронемашину "Ошкош".