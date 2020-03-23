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Военное обозрение

Показано, как хуситы получают боеприпасы на подконтрольной саудовской коалиции территории Йемена

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео, на котором изображён процесс извлечения боеприпасов представителями хуситских вооружённых формирований. Речь идёт о группе хуситов, которая действует на юге страны – в районе города Аден, находящегося под контролем сил так называемой арабской (саудовской коалиции).

Проблема для отрядов хуситов, действующих в этом районе была связана не только с нехваткой боеприпасов, но и со сложности их доставки с подконтрольных территорий. В итоге, как утверждается, решили действовать способом, которым давно действуют обычные контрабандисты для доставки различных товаров.

В шины запасных колёс автомобилей помещаются магазины с патронами к автоматам Калашникова. Чаще всего, это обычные гражданские легковые автомобили, досмотр которых на йеменских дорогах осуществляется, как принято говорить, сквозь пальцы. Дело в том, что сочувствующие хуситам есть и в среде йеменских правоохранительных органов.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах видно, как несколько человек с помощью ножей разрезают автомобильные покрышки и достают оттуда автоматные магазины, пакеты с патронами, а также пакеты с элементами оружия, из которых впоследствии оно (оружие) собирается.

Обращает на себя внимание тот факт, что о сохранности "запасок" эти люди явно не заботятся: режут резину вместо того, чтобы снять её с диска и таким образом извлечь содержимое.


Напомним, что накануне хуситы нанесли очередное поражение саудовской коалиции в районе города Аль-Хазм. Саудовские силы были вынуждены бросить несколько единиц военной техники, включая бронемашину "Ошкош".

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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