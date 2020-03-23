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Известия.ru

Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли

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Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника. Схему с разрешением 2–3 м создадут с помощью стереосъемки. Ученые будут анализировать фото, присланные «Луной-26». Карта поможет выбрать место для высадки космонавтов. Необходимые данные соберут за год. Запуск станции «Луна-26» намечен на 2024 год, она будет передавать информацию на Землю ежедневно в течение 30 лет.

Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника. Схему с разрешением 2–3 м создадут с помощью стереосъемки. Ученые будут анализировать фото, присланные «Луной-26». Карта поможет выбрать место для высадки космонавтов. Необходимые данные соберут за год. Запуск станции «Луна-26» намечен на 2024 год, она будет передавать информацию на Землю ежедневно в течение 30 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
1 комментарий
№1
23.03.2020 07:54
Цитата, q
в течение 30 лет
Так хочется верить в это!
0
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