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Российская газета

Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.

О переброске такой техники для формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) стало известно в конце января. Тогда в Сети появилось видео, снятое внутри транспортного судна, где наряду с 35-мм зенитными установками и самоходными гаубицами T-155 Firtina были видны такие БМП.

Турция длительное время поддерживает ПНС поставками различного оружия и военной техники (бронеавтомобили, артиллерия, средства ПВО). В стране находятся военные специалисты, эксплуатирующие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2.

Судя по обнародованным фотографиям, ACV-15 получил попадание в борт запущенной из РПГ реактивной противотанковой гранаты. Хотя бронемашина и получила повреждения, они не являются фатальными.

Данные средства доставки пехоты созданы на основе широко распространенного в мире БТР М113 производства США.

Захваченная в ливийской столице модификация вооружена 12,7-мм пулеметом Browning M2. Имеется также версия с 25-мм пушкой. Мощность дизельного двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по топлива - около 500 км. Вместимость - 11 человек.

БМП активно применялись турецкими войсками во время боев в Сирии. Переданные протурецким формированиям, они использовались в ходе недавних боев в Идлибе, где понесли серьезные потери.


Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
Сирия
США
Турция
Продукция
ACV-15
M113 БТР
T155 PANTER
Компании
Nurol
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