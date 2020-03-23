"Российские корабли медленнее": в Киеве рассказали о «Кентаврах»

На Украине катера "Кентавр" назвали достойным ответом ВМС России

Украинские катера «Кентавр» - достойный ответ десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины. В ведомстве сняли ролик, в котором утверждается, что российские суда «исчерпали свой ресурс». Кроме того, там превозносятся боевые качества украинских новинок, перечисляются тактико-технические характеристики и вооружение.

Десантно-штурмовые катера класса «Кентавр», сделанные на Украине, - достойный ответ «устаревшим» большим десантным кораблям Черноморского флота России. Об этом заявили в ролике министерства обороны Украины, передает телерадиостудия «Бриз» на своем YouTube-канале.

«Российские корабли намного медленнее , а украинские «Кентавры» развивают скорость до 36 узлов и могут разместить на борту 36 десантников», - говорится в видео.

Водоизмещение «Кентавра» - 47 тонн, длина - 24,3 метра. Он вооружен двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7 мм. Кроме того, на катер установлены 40-миллиметровый гранатомет и система для создания дымовых завес, а также ракеты С-8.

В 2019 году заместитель главы Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко заявил, что Киев намерен в текущем году направить в Азовское море два десантных «Кентавра».

По его словам, в состав украинских ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, к ним присоединится еще один однотипный корабль и два «Кентавра».

По словам Демьяненко, руководство ВМС Украины ведет работу по формированию войск, которые будут на постоянной основе выполнять задачи на побережье и в акватории Азовского моря.

В мае 2019 года во время испытаний десантно-штурмовых катеров «Кентавр» военно-морские силы (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на страницу флота Украины в Facebook.

Василий Радчук, глава управления кораблестроения командования украинских ВМС, отметил, что над несоответствием реальных и заявленных характеристик должны будут поработать «заводчане». Также он выразил надежду, что этот недостаток будет исправлен.

В агентстве отметили, что публикация о слишком медленных «Кентаврах» была через некоторое время удалена, однако в истории правок она сохранилась.

Незадолго до этого руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что новые украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» не могут удерживать ровного положения - у них обнаружился «какой-то крен».

По его словам, такие катера хороши только в теории, но на практике «что-то с чем-то не работает, что-то не бьет».

Проект ДШК «Кентавр» создан на основе нового корпуса с учетом опыта проектирования и эксплуатации линейки бронированных катеров «Гюрза» и «Гюрза-М», в сравнении с которыми «Кентавр» должен обладать расширенным функционалом для выполнения специальных заданий. Обострение ситуации на Азовском море в районе Мариуполя внесло коррективы в характеристики проекта.

«Кентавр» обладает противопульным бронированием (ходовая рубка, моторный отсек, десантное отделение).

В середине марта 2019 года экс-главнокомандующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинским властям нужно быть реалистами - «москитный флот» из артиллерийских катеров совершенно бесполезен.

«Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха», - отметил он и подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами. В то же время, по словам Гайдука, Черноморский флот России зря времени не терял - с 2014 года его «наполнили подводными лодками, надводными кораблями, авиацией, способной нести крылатые ракеты».

Осенью 2017 года командование Военно-морских сил Украины разработало новую тактику для морских сражений с Черноморским флотом России, заявил командир одного из бронекатеров ВМСУ Роман Мокряк. Большие линкоры и крейсера Черноморского флота РФ не смогут противостоять сразу нескольким целям, сообщил украинский военный.

«Когда «волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», - пригрозил Мокряк.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что «украинская военная мысль опять превзошла себя», а тактика «волчьей стаи» относится не к катерам, а к подводным лодкам и была разработана адмиралом Третьего рейха Карлом Дёницем для охоты за конвоями союзников - США и Великобритании, шедших с военной помощью в Советский Союз и другие заморские территории.

Иван Апулеев