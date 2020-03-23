В сирийском Идлибе винтовку Мосина превратили в снайперский комплекс

Источник изображения: Твиттер/AnalystMick

В различных регионах Сирии публикуются фотоматериалы, на которых запечатлена кустарная доработка известных много лет вооружений. Одним из вооружений, которое претерпевает всевозможные виды доработки как сирийскими военнослужащими, так и боевиками, была и остаётся винтовка Мосина, она же – трёхлинейка. Как известно, появилось это стрелковое оружие в конце XIX века, однако активно применяется в самых разных конфликтах по сей день.

У очередной версии доработанной трёхлинейки можно увидеть несколько элементов, которые точно нельзя назвать характерными для классического образца. Дело в том, что именно эта винтовка Мосина на фото превращена в снайперский комплекс.

В частности, на трёхлинейке используется оптический прицел Bushnell DMR, который позволяет стрелку относительно быстро переключаться с дальних дистанций стрельбы на короткие. Представленная версия оптики оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

Источник изображения: Твиттер/AnalystMick

Как видно, винтовка оснащёна раздвигающимися сошками, а также системой глушения выстрела.

Под стрелка создан и приклад этого стрелкового оружия.

По некоторым данным, снимок этой винтовки сделан в сирийской провинции Идлиб. Причём заявлено, что обладатель такой обновлённой версии стрелкового оружия ищет покупателя. По этому поводу в сети пошутили: "Вариант "сложить оружие" в Идлибе не работает, зато работает вариант "Продать оружие".