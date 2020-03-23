В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса

За полтора месяца до обнаружения первого случая заражения Covid-19 в китайском Ухане в США провели пандемические учения «Событие 201». Их организовали в октябре 2019 года в Нью-Йорке Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Напомнившая об этом мероприятии украинская журналистка Мирослава Бердник пишет: «На сайте Центра по безопасности здоровья университета говорится, что превращение эпидемий в пандемии с катастрофическим последствиями – лишь вопрос времени. Они предсказали, что скоро может возникнуть пандемия некоего коронавируса, которая убьет 65 млн. человек.

Правда, сейчас они оправдываются, что «мы не предсказываем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 млн человек. Хотя наши учения включали в себя новый коронавирус, мы не имели в виду вирус, похожий на nCoV-2019».

«Насколько вперед по сравнению с Вангой пошла вперед американская наука!», – иронизирует Бердник.