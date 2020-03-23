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Военно-промышленный курьер

В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса

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Источник изображения: vpk-news.ru

За полтора месяца до обнаружения первого случая заражения Covid-19 в китайском Ухане в США провели пандемические учения «Событие 201». Их организовали в октябре 2019 года в Нью-Йорке Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Напомнившая об этом мероприятии украинская журналистка Мирослава Бердник пишет: «На сайте Центра по безопасности здоровья университета говорится, что превращение эпидемий в пандемии с катастрофическим последствиями – лишь вопрос времени. Они предсказали, что скоро может возникнуть пандемия некоего коронавируса, которая убьет 65 млн. человек.

Правда, сейчас они оправдываются, что «мы не предсказываем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 млн человек. Хотя наши учения включали в себя новый коронавирус, мы не имели в виду вирус, похожий на nCoV-2019».

«Насколько вперед по сравнению с Вангой пошла вперед американская наука!», – иронизирует Бердник.

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Страны
Китай
США
Украина
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
23.03.2020 05:47
А не ответ ли это на вопрос - откуда взялся этот вирус?
0
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№2
23.03.2020 08:33
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
В интернете гуляет подпорка информации с ссылками на научные статьи описывающие этапы разработки вируса. :))) Там подробно с именами и фамилиями, сами авторы публикуют как они создавали этот вирус. Китайцы тоже участвовали.
Но получилось как всегда. Миром правил не тайная ложа, а явная лажа. И лажа получилась эпических масштабов. Теперь даже не разберешь, естественный вирус или просто утечка, просто утечка или сами вбросили, или утечка и сами вбросили. Скорей всего теперь все сразу. Но работали над созданием такого биологического оружия очень упорно.
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