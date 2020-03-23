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Российская газета

В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: rg.ru

В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.


Как сообщает Иносми со ссылкой на Sohu, существуют весомые причины, по которым многие государства намерены купить С-400. Дело в том, что дальность действия этого российского ЗРК составляет до 400 километров, чего не могут предложить аналогичные ракетные системы класса "земля-воздух", производимые в других странах. Российский комплекс также способен перехватывать баллистические ракеты на большей дальности, чем комплексы США.

В публикации отмечается, что у Китая есть свои ЗРК серии Хунци-9 (HQ-9), однако их производство обходится слишком дорого. Между тем С-400 не только дешевле Хунци-9. Он является более совершенным и практичным, чем С-300, которые также закупал Китай.

Автор материала не скрывает еще одну цель приобретения зарубежных ЗРК: они позволят китайским разработчикам лучше исследовать чужие технологии и опыт. В дальнейшем полученные знания могут быть полезными для производства своих систем ПВО.

Преимуществом дальнобойных С-400 называется также возможность уничтожать вражеские самолеты ДРЛО, что затруднит противнику как ведение боевых действий, так и шпионаж с больших дистанций. То есть российский комплекс позволит прикрывать и контролировать периферийные районы вокруг Китая. В качестве примера приводятся острова Дяоюйдао.

Особо отмечается, что при наличии у Китая С-400 американские ВВС поостерегутся приближаться к его воздушному пространству.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
HQ-9
С-300
С-400 Триумф
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