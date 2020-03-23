Не бойтесь, они ручные: обзор современных 7,62-мм пулемётов

Пулемёты калибра 7,62 мм предназначены прежде всего для обеспечения мобильной огневой поддержки пехотных подразделений. Обычно это оружие с воздушным охлаждением, оснащённое коробчатым магазином и сошками. Они могут использовать полноразмерные винтовочные патроны, но в современных моделях часто используются промежуточные патроны.
Первые успешные пулемётные конструкции были разработаны в середине XIX века. Ключевые характеристики современных пулемётов — относительно высокая скорострельность и автоматическая перезарядка — впервые появилась в пулемёте Гатлинга модели 1862 года, который состоял на вооружении ВМС США.
За полтора века пулемёты существенно полегчали и сегодня весят ненамного больше штурмовой винтовки в том же калибре. Редакция портала Army Recognition сделала подборку топ-12 пулемётов в калибре 7,62 мм, приведя их основные технические характеристики.
MG-M2, Arsenal, Болгария
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
MAG, FN Herstal, Бельгия
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
Type 80, NORINCO, Китай
Источник изображения: — калибр: 7,62×54 мм
MG3A1, Rheinmetall, Германия
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
Negev NG7, IWI, Израиль
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
K12, Daewoo, Республика Корея
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
UKM-2000, Tarnów, Польша
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
ПКП «Печенег», «Калашников», Россия
Источник изображения: — калибр: 7,62×54 мм
M240, FN America, США
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
M60E6, US Ordnance, США
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм
КМ-7,62, завод «Маяк», Украина
Источник изображения: — калибр: 7,62×54 мм
MG5/HK 121, Heckler & Koch, Германия
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм