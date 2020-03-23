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WarSpot

Не бойтесь, они ручные: обзор современных 7,62-мм пулемётов

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Источник изображения: warspot.ru

Пулемёты калибра 7,62 мм предназначены прежде всего для обеспечения мобильной огневой поддержки пехотных подразделений. Обычно это оружие с воздушным охлаждением, оснащённое коробчатым магазином и сошками. Они могут использовать полноразмерные винтовочные патроны, но в современных моделях часто используются промежуточные патроны.

Первые успешные пулемётные конструкции были разработаны в середине XIX века. Ключевые характеристики современных пулемётов — относительно высокая скорострельность и автоматическая перезарядка — впервые появилась в пулемёте Гатлинга модели 1862 года, который состоял на вооружении ВМС США.

За полтора века пулемёты существенно полегчали и сегодня весят ненамного больше штурмовой винтовки в том же калибре. Редакция портала Army Recognition сделала подборку топ-12 пулемётов в калибре 7,62 мм, приведя их основные технические характеристики.


MG-M2, Arsenal, Болгария

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

MAG, FN Herstal, Бельгия

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

Type 80, NORINCO, Китай

Источник изображения: — калибр: 7,62×54 мм

MG3A1, Rheinmetall, Германия

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

Negev NG7, IWI, Израиль

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

K12, Daewoo, Республика Корея

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

UKM-2000, Tarnów, Польша

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

ПКП «Печенег», «Калашников», Россия

Источник изображения: — калибр: 7,62×54 мм

M240, FN America, США

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

M60E6, US Ordnance, США

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

КМ-7,62, завод «Маяк», Украина

Источник изображения: — калибр: 7,62×54 мм

MG5/HK 121, Heckler & Koch, Германия

Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Болгария
Германия
Израиль
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
FN Herstal
Heckler & Koch
IWI
Norinco
Rheinmetall
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