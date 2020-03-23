Sohu: Для авиационного двигателестроения Китая проблемы с покупкой «Мотор Сич» некритичны

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В китайских СМИ обсуждают проблемы, которые возникли при попытке приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

Первоначально в Китае писали о том, что сделка по покупке «Мотор Сич» китайскими компаниями уже практически завершена. Однако в итоге США, надавив на своих украинских партнёров, сделку заблокировали. На текущий момент украинская компания, на которую большие ставки делали в КНР, китайскому бизнесу не досталась.

В военном разделе информационного ресурса Sohu решили ситуацию представить как некритичную.

Автор статьи о проблемах с покупкой «Мотор Сич» пишет:

Невозможность на данный момент приобрести украинскую компанию «Мотор Сич» нельзя назвать критичной для китайского двигателестроения в авиационной отрасли. Наши производители и сами преуспели в создании авиадвигателей. Например, сейчас они заменяют российские двигатели на истребителях J-20 силовыми установками, произведёнными на китайских предприятиях по китайской технологии.

В Sohu пишут о том, что «вот уже и российские специалисты склонны признавать, что Китай существенно продвинулся в области авиационного двигателестроения».

Также автор не упускает возможности задеть представителей руководства «Мотор Сич» заявлением о том, что теперь компанию «без китайских контрактов» ожидает продолжение проблем и глубокий экономический кризис.