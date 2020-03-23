Поставки боевой техники в Вооруженные силы России в 2019 году

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Поставки военной техники в Вооруженные силы России в 2019 г.

На интернет-портале "Сделано у нас" выложен обзор по поставкам вооружений в российские Вооруженные силы в 2019 г. - https://sdelanounas.ru/blogs/131211/

Решил тоже собрать свои наблюдения по теме и опубликовать здесь. Ограничусь только тяжелой бронетехникой и крупнокалиберной ствольной артиллерией.

ВНИМАНИЕ ! ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ СОБРАНА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ!

Начнем с севера.

14-й армейский корпус Северного Флота

В танковом батальоне 200-й мотострелковой бригады завершено перевооружение на танки Т-80БВМ (31 танк).

80-я мотострелковая бригада и 61-я бригада морской пехоты изменений нет.

11-й армейский корпус Балтийского флота

11-й отдельный танковый полк сформирован в конце 2018 г. Получил на формирование один батальонный комплект танков Т-72Б3 (31 машина) и один батальонный комплект боевых машин пехоты БМП-2, снятых с хранения . Артиллерийский дивизион полка получил на вооружение 18 самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С". Для полного укомплектования должен получить ещё два батальонных комплекта танков. Информации о поставках танков в полк в 2019 г. пока нет.

Противотанковый дивизион 244-й артиллерийской бригады получил 18 самоходных противотанковых ракетных комплексов 9П157 "Хризантема-С"

79-я мотострелковая бригада , 7-й отдельный мотострелковый полк и 336-я бригада морской пехоты изменений нет.

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

6-я армия

Отдельный танковый батальон 76-й десантно-штурмовой дивизии сформирован в 2019 г. Получил на укомплектование 31 танк Т-72Б3.

104-й десантно-штурмовой (в марте 2019г.) и 234-й десантно-штурмовой полки (в январе 2020 г.) 76-й десантно-штурмовой дивизии получили по одному батальонному комплекту боевых машин десанта БМД-4М (всего 62 машины)

237-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии сформирован в декабре 2018 г. Для полного укомплектования должен получить три батальонных комплекта боевых машин десанта. Информации о поставках вооружения в полк в 2019 г. пока нет.

9-я артиллерийская , 25-я мотострелковая и 138-я мотострелковая бригады - изменений нет.

20-я армия

254-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии сформирован в декабре 2018 г. В конце 2018 г. получил на вооружение один батальонный комплект новых бронетранспортеров БТР-82АМ и 12 гаубиц 2А65 "Мста-Б", снятых с хранения. Для полного укомплектования должен получить ещё два батальонных комплекта БТР-82А и один батальонный комплект танков . Информации о поставках вооружения в полк в 2019 г. пока нет.

59-й танковый полк 144-й мотострелковой дивизии сформирован в декабре 2018 г. В конце 2018 г. получил на вооружение один батальонный комплект танков Т-72 , один батальонный комплект боевых машин пехоты БМП-2 и 12 гаубиц 2А65 "Мста-Б" , снятых с хранения. Для полного укомплектования должен получить ещё два батальонных комплекта танков. Информации о поставках вооружения в полк в 2019 г. пока нет.

856-й самоходно-артиллерийский полк 144-й мотострелковой дивизии в январе 2020 г. получил на вооружение 12 самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С". Полк завершил комплектование.

99-й самоходно-артиллерийский полк 3-й мотострелковой дивизии получил на вооружение 18 самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Полк завершил комплектование.

488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии , 252-й мотострелковый , 752-й мотострелковый и 237-й танковый полки 3-й мотострелковой дивизии, 236-я артиллерийская бригада - изменений нет.

1-я танковая армия.

288-я артиллерийская бригада получила на вооружение 18 самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С".

6-я танковая бригада получила на вооружение второй батальонный комплект танков Т-72Б3М (31 машина)

В составе мотострелкового батальона 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии проходят войсковые испытания новые боевые машины пехоты "Курганец-25"

В составе 147-го самоходно-артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии проходят войсковые испытания новые самоходные орудия 2С35 "Коалиция-СВ"

2-я мотострелковая ( 1-й мотострелковый и 15-й мотострелковый полки) , 4-я танковая ( 12-й танковый , 13-й танковый, 423-й мотострелковый и 275-й самоходно-артиллерийский полки) , 98-я воздушно-десантная и 106-я воздушно-десантная дивизии, 27-я мотострелковая и 45-я артиллерийская бригады - изменений нет.

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

8-я армия

Отдельный танковый батальон 56-й десантно-штурмовой бригады сформирован в 2019 г. Получил на укомплектование 31 танк Т-72Б3.

163-й танковый полк 150-й мотострелковой дивизии сформирован в декабре 2017 г. В 2018 г. получил на вооружение один батальонный комплект танков Т-72 (снятых с хранения) , один батальонный комплект новых боевых машин пехоты БМП-3 . Для полного укомплектования должен получить ещё два батальонных комплекта танков и 12-18 артиллерийских орудий. Информации о поставках вооружения в полк в 2019 г. пока нет.

103-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии завершил формирование в январе 2020 г. Для полного укомплектования должен получить один батальонный комплекта танков и три батальонный комплекта боевых машин пехоты , а также 12-18 артиллерийских орудий. Информации о поставках вооружения в полк в 2019 г. пока нет.

150-я мотострелковая (102-й мотострелковый , 68-й танковый и 381-й артиллерийский полки) дивизия , 20-я мотострелковая бригада - изменений нет.

49-я армия

Отдельный танковый батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии сформирован в 2019 г. Получил на укомплектование 31 танк Т-72Б3.

Продолжается формирование 97-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Для полного укомплектования полк должен получить ещё два батальонных комплекта боевых машин десанта. Информации о поставках вооружения в полк в 2019 г. пока нет.

227-я артиллерийская бригада получила на вооружение 18 самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С". В марте 2020 г. бригада получила не менее 12 новых самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12282324@egNews

108-й десантно-штурмовой и 247-й десантно-штурмовой полки 7-й десантно-штурмовой дивизии, 7-я военная база (Абхазия), 34-я мотострелковая и 205-я мотострелковая бригады - изменений нет.

58-я армия

136-я мотострелковая бригада получила третий батальонный комплект новых боевых машин пехоты БМП-3 (31 машина).

291-я артиллерийская бригада получила на вооружение 18 новых самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С".

Сформирован 177-й полк морской пехоты. Артиллерийский дивизион полка получил 12 орудий Д-30 , снятых с хранения.

42-я мотострелковая (70-й мотострелковый , 71-й мотострелковый , 291-й мотострелковый и 50-й самоходно-артиллерийский полки) дивизия , 19-я мотострелковая бригада, 4-я военная (Южная Осетия) и 102-я военная ( Армения) базы - изменений нет.

22-й армейский корпус Черноморского флота.

126-я бригада береговой обороны, 810-я бригада морской пехоты и 8-й отдельный артиллерийский полк - изменений нет.

Стоит отметить наличия сверхштатного количества ПТРК 9П157 "Хризантема-С" в противотанковом дивизионе 8-го артиллерийского полка. Скорее всего , в 2018 г. очередной комплект ракетных комплексов вместо 30-й артиллерийской бригады был передан для усиления 8-го артиллерийского полка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

2-я армия.

201-я военная база (Таджикистан), 15-я мотострелковая , 21-я мотострелковая ,30-я мотострелковая , 385-я артиллерийская и 31-я десантно-штурмовая бригады - изменений нет.

41-я армия

90-я танковая дивизия, 35-я мотострелковая , 55-я мотострелковая ,74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады - изменений нет.

ВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

36-я армия.

5-я танковая , 37-я мотострелковая , 11-я десантно-штурмовая и 30-я артиллерийская бригады - изменений нет.

29-я армия.

36-я мотострелковая и 200-я артиллерийская бригады - изменений нет.

35-я армия

Танковый батальон 38-й мотострелковый бригады получил на укомплектование 31 танк Т-80БВ.

Танковый батальон 64-й мотострелковый бригады получил на укомплектование 31 танк Т-80БВ.

Танковый батальон 69-й бригады прикрытия получил на укомплектование 31 танк Т-80БВ.

165-я артиллерийская бригада - изменений нет.

5-я армия

84-й отдельный танковый батальон 127-й мотострелковой дивизии сформирован в 2019 г. Получил на укомплектование 31 танк Т-80БВ, снятых с хранения.

114-й мотострелковый , 394-й мотострелковый и 872-й самоходно-артиллерийский полки 127-й мотострелковой дивизии сформированы в 2019 г. Получили для полного укомплектования материальную часть расформированных 59-й мотострелковой и 70-й мотострелковой бригад.

Отдельный танковая рота 155-й бригады морской пехоты сформирована в 2019 г. Получила на укомплектование 10 танков Т-80БВ, снятых с хранения.

57-я мотострелковая, 60-я мотострелковая , 83-я десантно-штурмовая и 305-я артиллерийская бригады - изменений нет.

68-й армейский корпус.

Танковый батальон 39-й мотострелковый бригады получил на укомплектование 31 танк Т-80БВ.

40-я бригады морской пехоты получила второй батальонный комплект новых бронетранспортеров БТР-82А (31 машина ).

18-я пулеметно-артиллерийская дивизия - изменений нет.