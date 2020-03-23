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НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22

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Оригинал взят у коллеги dambiev в НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22

Как сообщается в передаче "Наука и техника национальной обороны", выходящей в эфир на китайском телеканале CCTV7, подразделения Народно-освободительной армии Китая начали получать бронеавтомобили повышенной защищённости VP22. Бронеавтомобиль разработан корпорацией Norinco и имеет колесную формулу 6х6. Её компоновка напоминает российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Тайфун-К
Компании
Norinco
Проекты
Тайфун
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1 комментарий
№1
23.03.2020 09:49
Китайцы - такие китайцы....
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