Оригинал взят у коллеги dambiev в НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22

Как сообщается в передаче "Наука и техника национальной обороны", выходящей в эфир на китайском телеканале CCTV7, подразделения Народно-освободительной армии Китая начали получать бронеавтомобили повышенной защищённости VP22. Бронеавтомобиль разработан корпорацией Norinco и имеет колесную формулу 6х6. Её компоновка напоминает российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К".