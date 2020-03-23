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Военное обозрение

ВСУ приняли на вооружение новую КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новую командно-штабную машину К-1450 на базе бронетранспортера БТР-70КШ. Машина разработана одесским предприятием ООО "Телекарт-Прибор". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Новая КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ принята на вооружение приказом Министерства обороны Украины № 91 от 12 марта 2020 года. Машина пополнит линейку ранее принятых на вооружение командно-штабных машин К-1450-03 на базе БМП-1КШ1, К-1450-01 на базе БТР-3, и К-1450-02 на базе БТР-4.

Как заявили в украинском военном ведомстве, основным эксплуатантом новой КШМ будут военно-морские силы Украины. В декабре прошлого года сообщалось, что ВМСУ провели ряд испытаний КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ, при этом заказчик отметил "высокое качество и широкую функциональность этих машин". Сообщается о планах серийного производства данных машин, однако о сроках начала производства и объемах ничего не известно.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно заявлению разработчика, КШМ К-1450 - боевая бронированная колесная машина, предназначенная для управления войсками и организации связи в оперативно-тактическом звене управления в движении (на плаву) и на стоянке, как автономно, так и в составе узла связи. Транспортная база КШМ оборудована фильтровентиляционным оборудованием, кондиционером, обогревателем и системой гарантированного электропитания.

Ранее Главное управление связи и информационных систем ВС Украины сообщило, что в войсках происходит замена командно-штабных машин. В частности, КШМ Р-145БМ на БТР-60 заменяется на К-1450-04 на базе модернизированного БТР-60МК, а Р-142Н на базе ГАЗ-66 и Р-125 на базе УАЗ-3151 заменяются на командно-штабные машины Р-150-05 на базе Renault Midlum и К-1450-06 на КИА КМ-450 соответственно.

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Страны
Украина
Продукция
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