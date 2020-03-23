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Армия ливийского маршала уходит на каратантин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара объявила о приостановке военных действий против Правительства национального согласия Файеза Сараджа, базирующегося в Триполи, по гуманитарным соображениям в связи эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса, сообщил общеарабский телеканал «Аль-Арабийя».

До этого власти в Триполи ввели запрет на перемещение в стране.

Согласно официальному заявлению ЛНА, которое приводит телеканал, её высшее командование продолжает следить за международными усилиями по достижению согласия между конфликтующими сторонами, сохраняя приверженность договоренностям о прекращении огня.

В документе отмечается, что местные бедуинские племена, а не армия несут ответственность за блокировку работы предприятий нефтяной промышленности Ливии. 

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

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Ливия
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ООН
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