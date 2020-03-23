Наши танки оказались в мировом топе

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Соответствующий рейтинг составлен изданием Мilitary Watch Magazine. Как говорится в публикации, Т-14 «Армата» радикально отличается от советских танков и является амбициозной платформой.

Автор материала отмечает, что этот танк может использовать широкий спектр специализированных боеприпасов для 125-мм пушки, включая ракеты, способные поражать воздушные цели. При этом в перспективе на «Армату» может быть установлено 152-миллиметровое орудие. Кроме того, при создании Т-14 использованы новые композитные материалы, комплексы активной и динамической защиты, датчики и системы вооружения.

Другой попавший в топ-6 российский танк Т-90М «Прорыв» недавно успешно завершил испытания. Он сочетает в себе конструкцию основного боевого танка Т-90 с передовыми технологиями Т-14. На нем, в частности, установлена та же пушка и система управления огнем «Калина». Новая композитная броня и комплекс динамической защиты «Реликт» обеспечивают надежную защиту. А использование систем связи, аналогичных Т-14, улучшают ситуационную осведомленность и возможности ведения боевых действий в сети.

«Прорыв» можно считать более легким и дешевым аналогом Т-14. При этом Т-90М может превзойти многие танки потенциальных противников.

РГ отмечает, что в танковый топ-6 также попали южнокорейский танк «Черная пантера» К2, китайский танк Type 99, японский Type 10 и израильская Merkava IV. Примечательно, что американского Abrams или германского Leopard в рейтинге не оказалось.