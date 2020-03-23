National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.

"Самый быстрый бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый большой бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных", - так характеризует Ту-160 австор статьи Калеб Ларсон.

Ракетоносец сравнивают с американским Rockwell B-1 Lancer, поскольку оба самолета являются сверхзвуковыми и оба имеют крыло изменяемой стреловидности. Но на этом сходство заканчивается. В-1 Lancer меньше и является к тому же классическим бомбардировщиком. А Ту-160 предпочтительнее использовать в качестве платформы для запуска ракет из бомбового отсека на скорости около 2 чисел Маха. При этом его грузоподъемность позволяет нести "головокружительный набор" обычного и ядерного вооружения.

"В конструкции Ту-160 нет серьезного конструктивного недостатка", - пишет The National Interest. Единственным недостатком бомбардировщика издание называет отсутствие скрытности. Но при этом признает, что стелс-технологии слишком сложны и дороги.

В публикации также описывается принцип действия крыла изменяемой стреловидности. При посадке или взлете прямое крыло обеспечивает большую подъемную силу, а на высоких сверхзвуковых скоростях оно вызывает ненужное сопротивление воздуха. Поэтому Ту-160 "разворачивает" крылья на более низких скоростях и "складывает" их при полете на сверхзвуковой скорости.

По мнению автора, Ту-160 получил прозвище "Белый лебедь" не случайно. "На самолет нанесено белое блестящее отражающее покрытие. Это защита для экипажа. Ту-160 может нести ядерное вооружение. Тепловая энергия ядерных взрывов огромна и отражение части этой энергии обезопасит экипаж", - считает Калеб Ларсон.

Руслан Мельников