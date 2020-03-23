Почему ВПК США увлеклись производством мультфильмов?

Lockheed Martin продемонстрировал публике анимационный видео материал, рекламирующий подразделение этого концерна, известное как Skunk Works, занимающееся разработкой перспективных направлении в области вооружений. Похоже производителям высокотехнологичного оружия в Америке понравилась российская идея показывать всему миру свои военные достижения посредством анимации. На этот раз было продемонстрировано уничтожение крылатой ракетой российского подвижного грунтового комплекса МБР стратегического назначения РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и зенитной ракетной системы «Триумф» С-400, прикрывающей его.

Как отмечено в видеоролике, цели были надежно поражены в результате работы сложного сетицентрического комплекса разведки, наведения и целеуказания, составными элементами которого являются истребители, беспилотники и воздушные корабли раннего предупреждения и управления. Ранее Американская компания Bell Helicopters отметилась не менее эффектным показом в провокационном анимационном видео, как их последняя модель вертолета Bell 360 уничтожает российскую систему ПВО/ПРО С-400. Это видео уже вызвало много вопросов(переходящих в гомерический смех) у российских и американских специалистов, поскольку обе стороны знают о возможностях данных российских систем ПВО загодя обнаруживать цели, летящие даже на сверхмалых высотах. Что касается ударного вертолета Bell 360 Invictus, его шансы приблизится к ЗРК «Триумф» на расстояние скажем 50 км практически равны нулю.

Столь повальное увлечение производством мультфильмов уже похоже на болезненное пристрастие. Возможно, здесь отчасти наблюдается влияние глобальной пандемии, вызванной коронавирусом. Впрочем, выпуск анимационных фильмов не несет за собой угрозы, и даже может кого-то (например - экспертов) немало развеселить. А положительные эмоции еще никогда, никому не вредили.

Следующим этапом в развитии мультипликационной кинематографии от военно-промышленного комплекса Америки, возможно, станет какое-нибудь сногсшибательное фэнтези, поражающее воображение даже самого искушенного зрителя. Да, и еще – военным аниматорам из США стоит серьезно поработать над графикой, чтобы их мультипликационные страшилки выглядели более правдоподобно. Совет не жалеть денег на графику – не лишен смысла. Создавать анимацию, конечно же проще, чем разрабатывать новые типы вооружений. Но, помимо экономии, здесь есть еще одно преимущество, можно дать неограниченную волю своему воображению.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО