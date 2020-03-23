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Независимое военное обозрение

Новости о принимаемых мерах в борьбе с пандемией коронавируса

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом.

По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование. Сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На Ближнем Востоке, так же, предпринимаются экстренные меры, связанные с ограничением международных передвижений по воздуху. Министр транспорта Сирийской арабской республики(САР) Али Хаммунд официально объявил о закрытии аэропортов страны для приема авиарейсов. Данная мера направлена на предотвращение распространения коронавируса в САР. По словам министра финальный рутинный рейс из Москвы в международный аэропорт Дамаска перед закрытием полетов намечено совершить в воскресенье, 22 марта. Данное решение по словам чиновника обусловлено обстановкой и недолжно ни кого вызывать удивления, поскольку оно было вполне прогнозируемым. Никакой дополнительной информации прессе предоставлено не было, также, неизвестно, как долго будет действовать этот запрет.

Министерство здравоохранения Сирии со своей стороны извещает, что в данный момент в республике нет подтвержденных случаев обнаружения у кого бы то ни было коронавируса (COVID-19). Но, главное медицинское ведомство и правительство страны приняли ряд мер предосторожности, чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, если оно достигнет территории республики.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Шойгу Сергей
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