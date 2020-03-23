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РИА Новости

Почему НАТО усиливает активность у границ РФ? Мнение военного эксперта

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Американские военнослужащие
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

НАТО наращивает военное присутствие, а также интенсивность воздушной разведки у границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин прокомментировал эти данные.

Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России на Юго-Западном стратегическом направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ", – сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Так, в 2019 году в акватории Черного моря поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты", – сообщил министр.

По его словам, за прошлый год интенсивность воздушной разведки у границ РФ со стороны альянса выросла на 20%. С начала года натовская авиация выполнила более 80 разведывательных полетов вдоль российской территории, отметил Шойгу.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал эти данные.

"Если сравнивать с периодом десятилетней давности, то частота разведывательных полетов стран НАТО увеличилась в 5-7 раз. В данном случае идет сравнение с периодом последнего года, но даже оно показывает растущую напряженность. Важно отметить, что сфера деятельности НАТО вышла далеко за пределы Североатлантического региона. Например, такие страны-члены НАТО, как Норвегия и Дания, участвуют в патрулировании и военно-морской активности в Черноморском регионе, что вообще-то не вполне логично. Если вы беспокоитесь о своей безопасности, то где Северная Европа и где Черное море? Плюс ко всему – особенное внимание НАТО привлекает Крым и Калининградская область, они вообще становятся эпицентром разведдеятельности со стороны альянса", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, подобные действия могут свидетельствовать об агрессивных намерениях.

"Обычно усиление патрулирования и разведдеятельности свидетельствует о напряженности и о подготовке к каким-то активным действиям, в большинстве случаев – военным операциям, поскольку для обычного контроля не требуются частые облеты и частые наблюдения. Поэтому первый и самый главный разведывательный признак перед наступлением или какими-то агрессивными действиями – это учащение воздушной и космической разведки, радиотехнической и всех остальных разведок тоже", - отметил военный эксперт.
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