В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").

"В середине марта 2020 года представители ЦИАМ в составе экспертной делегации посетили ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина", где осмотрели летающую лабораторию на базе самолета Як-40, на которой планируется провести испытания демонстратора гибридной силовой установки", — сказали в институте.

Летные испытания, предположительно, проведут в 2022 году. Один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором, разработанным совместно с Уфимским авиационным техническим университетом.

"В "носу" летающей лаборатории планируется установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований", — сказали в ЦИАМ.

Там пояснили, что высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс — особенность российской разработки. Он призван обеспечить более высокие удельную мощность и КПД "электрических" компонентов (электродвигателей, генераторов, силовых шин передачи электроэнергии) гибридной силовой установки по сравнению с традиционным электротехническим оборудованием. В салоне самолета будут установлены аккумуляторы и блоки системы управления. Там же будут располагаться и инженеры-испытатели.

ЦИАМ является головным исполнителем научно-исследовательской работы "Электролет СУ-2020", реализуемой по заказу Минпромторга России. Основная задача института в рамках этой работы — расчетно-экспериментальные исследования в обеспечение создания демонстратора технологий гибридной силовой установки для перспективных российских самолетов для межрегиональных перевозок.