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РИА Новости

Два десантных корабля проекта 11711 передадут флоту в 2023-2024 годах

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Большой десантный корабль "Иван Грен" (проект 11711)
Большой десантный корабль "Иван Грен" (проект 11711).
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вторую пару больших десантных кораблей проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" должны передать Военно-морскому флоту России в 2023-2024 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь".

"Закладка эти кораблей состоялась в апреле 2019 года, а передача их флоту определена контрактом на 2023-2024 годы", - сообщили в пресс-службе.

Проект 11711, - это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70-е годы "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведёт строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 – "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Уже передан флоту головной корабль "Иван Грен", а первый серийный "Петр Моргунов" должен будет пополнить состав флота в мае 2020 года.

Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.

Ранее заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро, разработавшего эти корабли, Алексей Юхнин рассказывал РИА Новости, что вторая пара БДК проекта 11711 будет отличаться от первой увеличенной вертолетной площадкой и новой компоновкой вертолетного ангара, позволяющей разместить винтокрылые машины параллельно, а не друг за другом.

При этом на кораблях сохранятся десантный трюм, носовое и кормовое высадочные устройства, межпалубная сходня и все общекорабельное оборудование. Без изменений осталось и вооружение: 630-миллиметровые пушки и спаренная пушка в носу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
11711
2020-й год
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