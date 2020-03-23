“Нам не нужно ничего видеть”: как боевая авиация воюет в темноте

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Войны и боевые операции последних десятилетий неспроста начинались по ночам. Авиация предпочитает наносить первые удары именно в темное время суток, чтобы скрытно и внезапно выходить на цели, не опасаясь зенитной артиллерии или истребителей. Полеты по приборам, радиолокация и бомбардировки невидимых глазу объектов — важная часть подготовки летчиков. О главных нюансах ночных вылетов — в материале РИА Новости.

Зрение как у кошки

Любой человек физиологически воспринимает ночь как время отдыха, поэтому летать в темное время суток — сильный стресс для организма. К тому же наземные ориентиры на фоне яркой подсветки приборов в кабине самолета с большой высоты выглядят, мягко говоря, тускло. Для ночных полетов требуется очень хорошее зрение.

"Важно время реакции человека на изменение освещения, — рассказывает РИА Новости заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов. — Тут чем быстрее, тем лучше. Для проверки офицера заводят в темную комнату, делают яркую вспышку и засекают по секундомеру, когда он найдет силуэт самолета или геометрическую фигуру. У меня время реакции было четыре-пять секунд. Это считается хорошим показателем".

Кроме того, летчики должны хорошо различать красный, желтый и зеленый цвета. Это помогает определять местоположение относительно других самолетов с аэронавигационными огнями (на левом крыле — красный, на правом — зеленый, на хвосте — белый), совершать посадку по фонарям взлето-посадочной полосы и ориентироваться по световым сигналам с высоких мачт и шпилей.

Ночные полеты МАЦ над территорией столицы Источник изображения: © Фото : предоставлено МАЦ

У пилота также должен быть хороший вестибулярный аппарат — надо уметь буквально вслепую определять положение самолета в пространстве относительно горизонта. По словам ветеранов авиации, это "шестое чувство" вырабатывается годами и остается на всю жизнь. Будущих летчиков привлекают к ночной работе только после того, как они научатся уверенно пилотировать днем в условиях плохой видимости — плотная облачность, снег, дождь.

Найти себя

В 1920-30-х годах, когда массовые полеты гражданской и военной авиации только-только начинались, для ночных рейсов использовали световые ориентиры. Так, на первой трассе между Москвой и Нижним Новгородом через каждые несколько километров стояли столбы с факелами или керосиновыми лампами. Позднее их заменили на мощные лампы накаливания. Пилоты летали по "световым дорожкам".

"Потом появилось радио, — продолжает Владимир Попов. — В пунктах, где маршрут менял направление, кроме светомаячных групп, размещали радиотехнические средства. Были приводные станции, дающие в эфир сигнал на определенной частоте. Летчики настраивались на нее посредством АРК — автоматических радиокомпасов — и летели буквально "по стрелочке". Сегодня в ночных полетах применяют локаторы. Они бывают разные — или инфракрасного видения, или радиолокационного, или какие-нибудь пеленгаторы, указывающие положение радиоточек и маяков. Наконец, у нас практически все самолеты и вертолеты оснащены радиосвязью, что также упрощает ориентирование".

Помимо этого, боевая авиация активно пользуется спутниковыми системами глобального позиционирования, главным образом американской GPS и российской ГЛОНАСС, позволяющими достаточно точно пройти по маршруту даже при нулевой видимости. Однако в случае полномасштабной войны эти системы могут вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы. И всем придется летать по старинке.

Сирийский опыт

Как отмечают сами авиаторы, с точки зрения тактики у ночных боевых вылетов много преимуществ.

Во-первых, противника проще застать врасплох, когда личный состав отдыхает. Во-вторых, ночью самолет — крайне сложная цель для зенитной артиллерии и тех зенитно-ракетных комплексов, операторам которых нужно наблюдать объект визуально. К ним относятся, например, все современные ПЗРК.

Военнослужащие во время стрельб из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" на всеармейском конкурсе "Чистое небо" на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В-третьих, истребителям ПВО ночью значительно труднее обнаружить противника на малой дистанции. Наконец, ночные бомбежки сильно деморализуют.

Когда в темноте внезапно начинают рваться бомбы, это оказывает на противника мощное психологическое воздействие. В годы Великой Отечественной немцы очень боялись налетов советских легкомоторных ночных бомбардировщиков, бесшумно возникающих из ниоткуда и наносивших точечные удары.

В Сирии ВКС России действуют и днем, и ночью. В темное время суток ударная авиация работает в тесной связке с бойцами спецназа, "подсвечивающими" с земли цели с помощью специального оборудования.

Особенно хорошо показали себя вертолетчики. Современные всепогодные машины армейской авиации, такие как Ми-35, Ми-28 и Ка-52, могут круглосуточно наносить удары, оставаясь практически неуязвимыми.

По ночам боевикам остается только догадываться, куда направляется вертолет: шум винтов они слышат, но ничего не видят. Противник не знает, где именно боевая машина нанесет удар или высадит группу спецназа.

Приобретенный на Ближнем Востоке опыт Минобороны использует в новой программе подготовки летчиков армейской авиации, которую сейчас разрабатывают специалисты ВКС. Ожидается, что экипажи начнут заниматься по ней уже этой осенью.

Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Практически все российские вертолеты оснащены оборудованием для боевых действий в темное время суток. Кроме индивидуальных приборов ночного видения и оптико-электронных систем, у них на борту есть радиолокаторы, тепловизоры, а также лазерные дальномеры.