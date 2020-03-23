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Военное обозрение

Минобороны направляет в Италию медиков и вирусологов

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Источник изображения: topwar.ru

Россия окажет помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом. Министерство обороны отправляет на Апеннины мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой военного ведомства.

Согласно сообщению, отправка военных специалистов начнется в воскресенье, 22 марта. Италия уже подтвердила готовность к принятию российских самолетов с вирусологами и оборудованием. Всего российские военные планируют направить на помощь итальянцам восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта, помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом

- заявили в Минобороны.

Вечером в субботу Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, согласовав все вопросы доставки помощи самолетами ВКС России. Ранее телефонный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Как ранее сообщалось, в Италии сложилась самая тяжелая ситуация с коронавирусом среди европейских стран. По данным на 21 марта в 18:00, всего заболевших в стране - 53578 человек, из них 2857 - в тяжелом состоянии. Умерло 4825 человек. В России на вечер субботы было зафиксировано 306 заболевших коронавирусом, погибших нет.

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Страны
Италия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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