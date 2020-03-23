Сирия, 21-22 марта: боевики атаковали позиции САА в Латакии и Идлибе

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В выходные дни 21-22 марта ситуация в Сирии оставалась достаточно напряженной. В ряде провинций страны произошли столкновения Сирийской арабской армии с боевиками террористических группировок.

В северо-восточной части провинции Латакия боевики запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск (САА). Для атаки использовались, в частности, ПТРК. По некоторым данным, речь идёт о ПТРК TOW. Обстреливались районы поселков Аль-Хадер и Аль-Хадад. Завязался бой. В ответ сирийская артиллерия накрыла своим огнём позиции противника.

Столкновения имели место и в провинции Идлиб. Здесь правительственные войска также были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ХТШ в районе селения Сафухан. Затем обстрелу подверглись позиции террористов в районе селения Кафр-Джалис. Именно из этого места боевики ХТШ ранее вели обстрел позиций Сирийской арабской армии.

Еще одни столкновения произошли на юге провинции Идлиб, в районе селения Аль-Фатира. Здесь боевики ХТШ открыли огонь по позициям САА, после чего сирийская артиллерия была вынуждена обстрелять в ответ укрепленные позиции боевиков.

Таким образом, мы видим, что «Хайят Тахрир аш-Шам» не собирается соблюдать мирные договоренности. Очевидно, что и впредь боевики этой организации будут продолжать вылазки против правительственных войск и обстрелы их позиций. Естественно, что и Сирийской арабской армии придется реагировать на подобные действия, подавляя огневые точки противника с помощью ракетных войск и артиллерии.

Что касается турецких вооруженных сил, то они продолжают патрулирование на трассе М4 Алеппо-Латакия. Кстати, в районе селения Ариха боевики прибегли к новой тактике – они организовали силами поддерживающих их гражданских лиц сидячую забастовку на трассе. Турецкие военнослужащие на протестную акцию никак не реагируют, поскольку демонстранты настроены не пропускать лишь российские военные патрули.

В районе трассы М4 также были замечены перемещения турецких войск. Прибыла очередная военная колонна из нескольких десятков автомобилей и тяжелой техники. Всего же с момента прекращения огня турецкие вооруженные силы перебросили в Идлиб и Алеппо 1440 танков, бронеавтомобилей и грузовых автомобилей, а численность воинского контингента составляет 9650 человек.

Тем временем, в окрестностях селения Тарнаб и города Мизбит турецкие военнослужащие возвели несколько укреплений. Еще один турецкий укрепленный пункт появился в районе селения Шалах, а днем ранее турки оборудовали позиции у селения Басанкуль.

Источник изображения: topwar.ru

Развертывание все новых и новых укрепленных пунктов турецкой армии свидетельствует о том, что Анкара намерена всерьез закрепиться в Идлибе и вряд ли откажется от военного присутствия в этой сирийской провинции в обозримом будущем.

Аналитики не случайно сравнивают политику Турции в Идлибе с ситуацией 1970-х годов на Кипре. Там под эгидой Турции удалось создать непризнанную Турецкую республику Северного Кипра, существующую до сих пор. В Сирии вполне возможно повторение такой модели: турки, оккупировав часть северных районов страны, уходить оттуда явно не собираются.