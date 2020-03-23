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РИА Новости

Новый министр обороны Словакии не хочет "ада" в отношениях с Россией

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Дворец Грашалковичей
Дворец Грашалковичей — дворец XVIII века в Братиславе, ныне резиденция президента Словакии.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ПРАГА, 21 мар – РИА Новости. Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.

В субботу президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство.

Отвечая в интервью газете Pravda на вопрос о том, какие отношения он хочет развивать с Россией, Надь заявил, что его ведомство намерено иметь взвешенные отношения с каждой страной, включая Россию.

"Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, то он очень ошибается", - сказал Надь.

В то же время он добавил, что в Словакии "не делают вид, что Россия по отношению к нам не предпринимает шагов, переходящих за границу дружественных отношений". По его словам, если власти страны почувствуют, что Москва "перегибает палку", то предпримут "адекватные ответные действия".

"Но если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы будет относиться к партнерам таким же образом", - подчеркнул глава минобороны.

Надь намерен опровергнуть представление о себе, как о "проамериканском министре". По его словам, он хочет придерживаться лишь интересов Словакии. В то же время глава минобороны подчеркнул верность нового правительства союзническим обязательствам республики в НАТО и Евросоюзе.

"Некоторая неопределенность, которую мы могли наблюдать в этом в последние четыре года, несомненно, завершится", - заявил Надь.

Ярослав Надь является членом руководства партии "Обычные люди и независимые личности", которая выиграла 29 февраля парламентские выборы и лидер которой Игорь Матович возглавил в субботу новое правительство. Ранее 39-летний Надь девять лет проработал в минобороны, входил в состав представительств Словакии при НАТО и ЕС.

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