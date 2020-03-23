КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты

СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. Лидер КНДР присутствовал на испытании новых тактических управляемых ракет, которые должны внести "эпохальные" изменения в оборонную стратегию страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила два снаряда из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто. Южнокорейские военные предположили, что это были ракеты малой дальности. Наибольшая дальность полета ракет составила примерно 410 километров, высота – примерно 50 километров. Это уже третий пуск ракет КНДР в 2020 году, предыдущие состоялись 2 и 9 марта в ходе учений артиллерии.
На испытании вместе с Ким Чен Ыном присутствовали партийные руководители, начальник Генштаба генерал Пак Чон Чхон и командиры корпусов КНА. Ракеты взлетели "с потрясающим небо и землю громом и ослепительным блеском" и достигли острова, обозначенного как цель.
По сообщению агентства, Ким Чен Ын отметил, что недавно разработанные КНДР новые оружейные системы, а также те системы стратегического вооружения, что еще находятся в разработке, внесут "решающий вклад" в осуществление стратегической цели партии – "эпохального изменения оборонной стратегии" страны.
ЦТАК также сообщило, что 20 марта Ким Чен Ын руководил соревнованиями в меткости крупных артиллерийских соединений КНА западного фронта.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи осудил "неподходящие" действия КНДР, которая проводит пуски во время эпидемии коронавируса, и потребовал "немедленно прекратить их".