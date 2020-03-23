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РИА Новости

КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты

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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. Лидер КНДР присутствовал на испытании новых тактических управляемых ракет, которые должны внести "эпохальные" изменения в оборонную стратегию страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила два снаряда из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто. Южнокорейские военные предположили, что это были ракеты малой дальности. Наибольшая дальность полета ракет составила примерно 410 километров, высота – примерно 50 километров. Это уже третий пуск ракет КНДР в 2020 году, предыдущие состоялись 2 и 9 марта в ходе учений артиллерии.

"Цель показательной стрельбы заключается в том, чтобы еще раз подтвердить тактическое свойство и мощность новой оружейной системы, поставляемой на вооружение в войсковые части Корейской народной армии (КНА), и воочию показать это командному составу… Показательная стрельба отчетливо продемонстрировала особенности управляемых ракет, включая по-разному определенные траектории полета и углы падения, точность попадания в цель и мощность боеголовки", - сообщает ЦТАК.

На испытании вместе с Ким Чен Ыном присутствовали партийные руководители, начальник Генштаба генерал Пак Чон Чхон и командиры корпусов КНА. Ракеты взлетели "с потрясающим небо и землю громом и ослепительным блеском" и достигли острова, обозначенного как цель.

По сообщению агентства, Ким Чен Ын отметил, что недавно разработанные КНДР новые оружейные системы, а также те системы стратегического вооружения, что еще находятся в разработке, внесут "решающий вклад" в осуществление стратегической цели партии – "эпохального изменения оборонной стратегии" страны.

"Мы должны укрепить нашу огневую мощь, чтобы иметь возможность уничтожить любого врага за пределами нашей территории, если он посмеет совершать военные действия против нашей страны, именно это является поставленной партией целью строительства национальной обороны и самой совершенной стратегией обороны, силой сдерживания", - цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

ЦТАК также сообщило, что 20 марта Ким Чен Ын руководил соревнованиями в меткости крупных артиллерийских соединений КНА западного фронта.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи осудил "неподходящие" действия КНДР, которая проводит пуски во время эпидемии коронавируса, и потребовал "немедленно прекратить их".

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КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
2020-й год
Военные учения
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