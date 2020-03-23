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РИА Новости

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

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Самолет Ту-160
Самолет Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Туманов

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 не имеет серьезных конструктивных недостатков за исключением одного — этот самолет не использует стелс-технологии. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

"Самый быстрый бомбардировщик, когда-либо построенный. Самый большой бомбардировщик, когда-либо построенный. Самый тяжелый бомбардировщик, когда-либо построенный", - говорится в материале.

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.

Как пишет The National Interest, данный бомбардировщик обладает колоссальной грузоподъемностью и способен нести "ошеломляющее" количество обычного или ядерного вооружения.

Конструкция с крыльями переменной стреловидности также дает самолету определенные преимущества. Так, во время полета на небольших скоростях прямое крыло обеспечивает большую подъемную силу, при этом на высоких скоростях лучшую аэродинамику обеспечивает стреловидное крыло.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
23.03.2020 09:28
Америкосы, как обычно врут, если мне не изменяет память на данном аппарате на местах с большим отражением стоят излучатели плазмы, которые резко снижают видимость самолёта. Наши специалисты просто об  этом не очень много  говорят.
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