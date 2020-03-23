Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Острая нехватка бомбардировщиков, устаревший авиапарк и миллиарды долларов, необходимых для обновления ударного воздушного флота, — стратегическая авиация США находится в глубоком кризисе. Один из бывших высокопоставленных военачальников Пентагона признал, что боеспособность бомбардировщиков в 2019-м упала до рекордно низкого показателя — десять процентов. О проблемах "носителей демократии" — в материале РИА Новости.

Излишняя экономия

По словам бывшего замначальника штаба Военно-воздушных сил США генерала Джона Майкла Ло, Пентагону критически не хватает тяжелых бомбардировщиков. Учитывая, что в конфликтах им отводят главную роль, потребности в таких самолетах растут с каждым годом. Но руководство страны в последние годы сосредоточилось на развитии Военно-морских сил и подводного флота в частности. Более того, планируется большое сокращение имеющегося парка самолетов. В начале 1990-х у США было около 400 дальних и стратегических бомбардировщиков. Сейчас планируется оставить 140.

Командование ВВС уже публиковало доклад, в котором утверждалось, что для эффективного выполнения задач требуется еще как минимум 65 новых бомбардировщиков. При этом денег на авиацию Пентагон не жалеет. Правда, тратятся они в основном на закупку истребителей F-35.

Генерал Майкл Ло назвал главные причины нынешних тяжелых проблем американской стратегической авиации. В первую очередь они связаны с дальними бомбардировщиками B-1B Lancer — сейчас их в ВВС порядка шестидесяти единиц. Треть уже готовят к списанию.

Напомним, что "Лансеры" поступили на вооружение в начале 1980-х. В годы холодной войны это был сверхзвуковой носитель ядерного оружия. После распада СССР с бомбардировщика сняли атомные бомбы и заменили их на обычные. Американцы активно использовали B-1B в локальных конфликтах по всему миру на протяжении 20 лет. "Лансеры" бомбили Югославию, Афганистан, Ирак и Сирию.

Сегодня большинство машин уже выработали ресурс, морально устарели, но не получили должной модернизации и обновления. Боеспособных самолетов в строю — единицы. Ремонта в ближайшее время не ожидается, и, по всей видимости, Пентагон намерен окончательно отказаться от "Лансеров".

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer Источник изображения: © Flickr / U.S. Air Force photo/ Airman Donald Knechtel

Дорогие "невидимки"

Еще один аргумент, говорящий о кризисе в американской стратегической авиации, — два десятка бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. С ними у Пентагона дела обстоят тоже неважно. Ставку на этот самолет США делали в годы противостояния с СССР, рассчитывая скрытно преодолевать противовоздушную оборону и наносить бомбовые удары в тактической глубине территории противника. К моменту, когда Spirit поставили на крыло, системы ПВО ушли далеко вперед — бомбардировщик уже был не таким “невидимым”.

Spirit успел повоевать главным образом в странах без серьезных систем ПВО — Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. Очевидно, что сегодня самолет не останется незаметным для радаров. Тем не менее этот бомбардировщик продолжают эксплуатировать, хоть он и влетает в копеечку из-за чрезвычайно сложного и затратного обслуживания. Как долго это продлится — неизвестно, но факты говорят за себя: согласно бюджетным планам на 2021-й, модернизацию этих самых дорогих в истории самолетов отменили.

Пентагон планирует заменить Spirit на перспективный стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Первый полет нового самолета запланирован на 2021-й. США заявляют, что эти "невидимки" изменят правила игры в современной войне. "Райдер" во многом схож с предшественником — планер выполнен по схеме "летающее крыло", несет на борту ядерное оружие, крылатые ракеты увеличенной дальности, оборудован системами преодоления любой противовоздушной обороны. До серийного производства пока далеко, но уже сейчас ясно: стоить B-21 будет так же дорого, как и Spirit.

Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit Источник изображения: © Фото : public domain

Слишком старый воин

Основой стратегической авиации США остаются бомбардировщики B-52 Stratofortress родом из середины прошлого века. Вооружение — крылатые ракеты и бомбы, разработанные еще в 1970-е. Серийное производство B-52 завершилось в 1962-м, следовательно, самому молодому из них почти 60.

Генералы американских ВВС уже предупреждали: через несколько лет летающие крепости попросту не смогут преодолевать противовоздушную оборону противника — им требуется глубокая модернизация. Для эксплуатации B-52 не хватает запасных частей, поэтому многие самолеты используются как доноры. Сложился серьезный дефицит исправных бортов, из-за чего летчики не могут тренироваться и их переводят на другие типы машин.

Об изношенности парка B-52 косвенно свидетельствуют и многочисленные инциденты. В 2017-м у одного из самолетов прямо в воздухе отвалился двигатель. Тогда же на борту другого бомбардировщика при попытке взлететь с острова Гам вспыхнул пожар. Самолет выкатился за пределы ВПП и полностью сгорел.

И все же несколько бомбардировщиков Соединенные Штаты перебросили в Европу в рамках борьбы с "русской угрозой", регулярно задействуя их в учениях. "Стратеги" Пентагона летают над Черным и Балтийским морями, часто испытывая при этом технические проблемы, которые нередко нарушают планы маневров.

Европейские военные уже высказывали недовольство в 2019-м, когда на учениях НАТО Ample Strike американские бомбардировщики не смогли вылететь на задание из-за поломок и проблем с техобслуживанием. Еще один случай произошел в августе минувшего года, когда B-52, курсировавший вдоль российских границ, вернулся на аэродром с загоревшимся двигателем и треснувшими пилонами.