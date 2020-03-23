ВМС Украины сочли свои десантные катера превосходящими российские БДК

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Украинские десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" значительно превосходят российские большие десантные корабли (БДК). С таким утверждением выступил представитель Военно-морских сил Украины. Репортаж об испытаниях "Кентавров" вышел на канале "Бриз".

Накануне в акватории Черного моря прошли учения с участием трех БДК ЧФ: “Саратов”, “Новочеркасск” и “Цезарь Куников”. Во время маневров корабли отрабатывали стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, а также отработали слаженность действий по отражению воздушной атаки условного противника. В ответ ВМСУ вывело в море сразу два катера "Кентавр", которые в условиях штормовой погоды пытались провести стрельбы из блоков НУРС С-8, переваренных с вертолетов, испытания прошли не совсем успешно.

Как заявил начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук по итогам испытаний, "нужно дорабатывать математику и систему". Однако такие итоги не помешали ему заявить, что украинские катера типа "Кентавр" значительно превосходят российские БДК и способны даже в малом количестве противостоять "черноморской армаде России".

Благодаря водометам бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные 40 ракетами каждый, способны достигать скорость до 30 узлов. Проведя дальние и ближние залпы, быстро приблизиться к берегу и выдвинуть штурмовую группу численностью до 36 человек. Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС, а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота РФ, которые уже давно исчерпали свой ресурс

- приводят украинские СМИ слова Радчука.

Отметим, что в настоящее время у ВМС Украины имеется три катера типа "Кентавр": два проходят испытания и еще один достраивается. Несмотря на хвалебные материалы, периодически выходящие в украинских СМИ, украинские военные эксперты критикуют конструкцию катера и качество сборки.

Качество изготовления очень низкое, много конструктивных вопросов есть, как выявилось уже на практике… что-то с чем-то не работает, что-то не бьет, и вопросы, вопросы, вопросы

- заявил руководитель милитарного центра Тарас Чмут.