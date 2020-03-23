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Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов

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Источник изображения: Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет на ней место для высадки первых космонавтов. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, передает РИА Новости.

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» впервые с помощью стереосъемки создаст топографическую карту Луны. «На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — объяснил Петрукович. Он рассказал, что высота орбиты «Луны-26» во время полета над лунной поверхностью составит около 60 километров. Запуск орбитального аппарата планируется на 2024 год.

По его словам, стереокарта позволит анализировать лунные структуры и их происхождение. «Во-вторых, это обеспечение данных для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне», — добавил ученый.

Ранее в марте руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов назвал дату первого в современной России пуска на Луну. По его словам, запуск российского космического аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года.

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