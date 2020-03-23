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Деловая газета "Взгляд"

В Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ТАСС

Россия в ближайшем будущем намерена поставить на боевое дежурство радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения «Воронеж», которая сможет накрыть Европу «электронным колпаком», пишут польские СМИ.

"Первый радар контейнерного типа начал работать в декабре 2019 года в Мордовии, республике, расположенной в 600 км к юго-востоку от Москвы. Вторая РЛС такого типа будет поставлена на дежурство "в краткосрочной перспективе" в Калининградской области", – пишет портал Onet, передает РИА "Новости".

По данным издания, дальность обзора РЛС составляет порядка 3 тыс. километров, что позволит России контролировать попытки воздушных или ракетных атак.

РЛС "Воронеж" умеет обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты и крылатые ракеты. Срок службы установки может составлять до 25 лет.

В четверг сообщалось, что вторую новейшую загоризонтную РЛС "Контейнер" развернут под Калининградом. Эта станция сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
77Я6 Воронеж
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Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой