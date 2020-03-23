В США заявили, что Ту-160 не хватает стелс-технологии

Американское издание National Interest считает, что отсутствие стелс-технологии является главным недостатком российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Автор материала считает, что других серьезных недостатков у Ту-160 практически нет. Подчеркивается, что Ту-160 – это "самый быстрый", "самый большой" и "самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных".

В National Interest отметили, что в России проводится модернизация Ту-160, передает РЕН ТВ.

Напомним, в 2020 году глубоко модернизированный Ту-160М совершил первый полет.

В 2018 году посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские стратегические бомбардировщики Ту-160 "музейными экспонатами".

В Минобороны России сочли его оценку дилетантской.

При этом дальняя авиация самих США оказалась в критической ситуации.

Антон Антонов