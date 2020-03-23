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Известия.ru

«Роскосмос» вывел на орбиту 34 спутника связи OneWeb

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила компания OneWeb.

«Наши спутники отделились от ракеты в девять групп, как и было запланировано. На очереди прием сигнала», — говорится в сообщении OneWeb в Twitter.

Компания OneWeb посвятила субботний запуск спутников советскому космонавту Алексею Леонову, который 55 лет назад первым из людей вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2».

Она намерена развернуть на околоземной орбите около 600 спутников, запуск которых будет осуществляться с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. К 2021 году OneWeb рассчитывает обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами на борту стартовала 21 марта 2020 года в 20:06 мск с космодрома Байконур. Спустя 562 секунды головная часть разгонного блока отделилась от третьей ступени носителя, выйдя на суборбитальную траекторию высотой 450 км. Спутники отделялись последовательно в составе девяти групп по два–четыре аппарата с 21:18 до 23:52 мск. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также подтвердил завершение миссии на странице в Twitter.

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