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ТАСС

Более 30 спутников OneWeb успешно вывели на орбиту

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Источник изображения: Изображение: OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала 21 марта в 20:06 по московскому времени с космодрома Байконур

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Все 34 британских спутника OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"Всего выведено на орбиту 34 спутника. Миссия успешно завершена", - написал он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала в субботу в 20:06 мск с площадки № 31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока со спутниками отделилась от третьей ступени ракеты. После этого "Фрегат" вывел аппараты на орбиты.

В свою очередь генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов поблагодарил российские предприятия и зарубежных партнеров, которые помогли запустить спутники в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире. Запуск был осуществлен 21 марта в рамках контракта между компаниями "Главкосмос" и Arianespace (Франция).

"Выражаю признательность нашим зарубежным партнерам и всем предприятиям российской кооперации, сделавшим этот запуск возможным вопреки сложностям, вызванным эпидемиологической обстановкой в мире", - сказал Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Главкосмоса".

По его словам, российская сторона в очередной раз подтвердила свой статус в качестве надежного партнера для зарубежных заказчиков. Этот запуск позволил довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 аппаратов, уточнили в компании.

Запуск аппаратов OneWeb 21 марта приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. Для этого была разработана специальная эмблема. На ней виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля текущего года на орбиту были выведены еще 34 спутника. Также в 2020 году ожидаются первые два запуска британских спутников связи с космодрома Восточный. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

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