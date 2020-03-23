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В США назвали главный недостаток Ту-160

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Источник изображения: Фото: Александр Музыченко / "Коммерсантъ"

У российского (советского) стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отсутствуют серьезные конструктивные недостатки за исключением главного — данный самолет не использует стелс-технологии, полагают в The National Interest.

«Самый быстрый бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый большой бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных», — пишет о Ту-160 американский журнал.

Издание напоминает, что в настоящее время российский самолет проходит модернизацию, которая требует организации соответствующей производственной цепочки, что «является слабым местом в России».

В ноябре 2019 года Казанский авиационный завод завершил сборку первого модернизированного Ту-160М.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда «прорывных задач».

Серийное производство модернизированного Ту-160М (Ту-160М2) должно начаться с 2021 года в Казани. Первый полет Ту-160 совершил в декабре 1981 года. Всего было произведено 35 таких бомбардировщиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
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