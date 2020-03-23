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ТАСС

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

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Источник изображения: © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

В Италию также доставят медоборудование

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Самолеты ВКС России с 22 марта готовы доставить в Италию бригады вирусологов и медицинское оборудование, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что по поручению президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания создать авиационную группировку "для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом."

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", - пояснили в российском военном ведомстве.

Там добавили, что Италия подтвердила готовность принять самолеты ВКС РФ. По данным ведомства, поздно вечером 21 марта Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки помощи.

"В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием", - сообщили в Минобороны.

Гуэрини также выразил благодарность России за оперативную помощь в борьбе с пандемией, оказываемую по договоренности Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, запланированы поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны.

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