Армия Хафтара заявляет о приостановке военных действий в Ливии из-за коронавируса

Триполи. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара объявила о приостановке военных действий против Правительства национального согласия Файеза Сараджа, базирующегося в Триполи, по гуманитарным соображениям в связи эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса, сообщил в субботу общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".

До этого власти в Триполи ввели запрет на перемещение в стране.

Согласно официальному заявлению ЛНА, которое приводит телеканал, её высшее командование продолжает следить за международными усилиями по достижению согласия между конфликтующими сторонами, сохраняя приверженность договоренностям о прекращении огня.

В документе отмечается, что местные бедуинские племена, а не армия несут ответственность за блокировку работы предприятий нефтяной промышленности Ливии.

Добыча нефти в Ливии по состоянию на 17 марта вновь обновила минимумы и опустилась до 91 221 барреля в сутки (б/с) по сравнению с 1,2 млн б/с 17 января 2020 года. Как сообщила Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) на своей странице в соцсетях, за этот период валютные потери страны оцениваются примерно в $3,4 млрд.

Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной отрасли с 18 января 2020 года накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны.