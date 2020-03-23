В Тихом гавань: как изменится российский подводный флот

Впервые в новейшей истории он будет полностью обеспечен наземной инфраструктурой

Минобороны завершает первый этап модернизации инфраструктуры для базирования подводных сил. Впервые в современной истории российские субмарины получат защищенные базы и причалы со всем необходимым оборудованием. О том, как это скажется на боевых возможностях ВМФ России, «Известия» разбирались вместе с историком Военно-морского флота России и СССР Дмитрием Болтенковым.

Будет куда приткнуться

На первом этапе были разработаны объекты наземной инфраструктуры, защитные укрытия и объекты жизнеобеспечения. Их строительство в Гаджиево и Заозерске Мурманской области, а также в Вилючинске на Камчатке уже началось, сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ.

Современная подводная лодка остается, пожалуй, самым сложным и высокотехнологичным военным объектом. Чтобы он функционировал максимально долго, должны быть созданы все условия. Во время стоянки лодки на базе ей требуются электричество, сжатый воздух, пар и многое другое. Должны иметься арсеналы для хранения ракетного и минно-торпедного оружия, а также специальные пирсы и краны для погрузки баллистических ракет.

Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта «Варшавянка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Поэтому при развертывании в 2012 году программы строительства океанского флота командование ВМФ и Министерства обороны пошло по пути первостепенного развития именно системы базирования, чтобы потом было куда принимать боевые корабли и подводные лодки.

Сегодня Россия ведет четыре программы строительства подводных лодок. Первая — создание 14 атомных ракетоносцев проекта 955А. Два из них — «Князь Владимир» и «Князь Олег» — войдут в состав флота уже в этом году. Вторая программа — строительство ударных подводных лодок проекта 885 и 885М. Эти субмарины четвертого поколения вооружены широким спектром ракетного и торпедного оружия, включая ракеты «Калибр». Они считаются самыми сложными и высокотехнологичными системами вооружения. Третья программа — дизельные ПЛ проекта 677, и четвертая — создание субмарин проекта 6363.

Бесценный опыт

Надо признать, в советские времена был сильный перекос в сторону строительства корабельного состава ВМФ в ущерб созданию инфраструктуры системы базирования. В результате корабли стояли гроздьями у причалов и их системы изнашивались раньше времени. Характерной стала недолгая история службы подлодок проекта 705. Это были самые скоростные субмарины в истории мирового флота. Небольшие хорошо вооруженные и высокоавтоматизированные лодки стали сенсацией в 1970–1980-е годы. Но их основой стал реактор на жидкометаллическом теплоносителе. К сожалению, проблемы с береговым обслуживанием таких реакторов привели к весьма недолгой службе этого чуда отечественного кораблестроения. А общая недоразвитость береговой системы базирования привела к массовому выводу из состава флота в 1990-е годы большого количества кораблей и подводных лодок, которые могли бы служить и в наше время.

Российские подводные лодки в сирийском порту Тартус Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Именно с учетом этого печального опыта при создании нового поколения субмарин командование ВМФ начало с разработки полноценной системы их обеспечения, как наземной, так и надводной.

Первый этап работ в Вилючинске уже завершен. На втором предстоит убрать около миллиона кубов грунта. По сути, будет создан совершенно новый пункт базирования.

Существенный объем работ по созданию пункта базирования проведен и в сирийском Тартусе. Если раньше за этим захолустным военным объектом присматривали четыре человека и собака, то теперь это полноценная военно-морская база, на которой могут находиться и атомные, и неатомные подводные лодки.

На земле и на море

Флот получил в свое распоряжение большие партии рейдовых буксиров, которые выводят атомные крейсера в океан. Появляются новые плавпричалы и плавкраны, различные суда обеспечения. В частности, деятельность командования подводных сил Тихоокеанского флота обеспечивает морской транспорт вооружения «Академик Ковалев». Для Северного флота строится транспорт вооружения «Академик Макеев».

В Вилючинске заканчивается создание защищенного дока для погрузки баллистических ракет.

Нужно иметь в виду, что в случае начала боевых действий силы флота будут проводить рассредоточение по разным бухтам. Как раз для этого в первую очередь и создаются различные вспомогательные суда.

Плавучий док у причала пункта базирования Северного флота в Мурманской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Для плавсостава подводных сил в местах базирования на Кольском и Камчатском полуостровах построено жилье, созданы бытовые объекты — вплоть до аквапарков. Все-таки служба моряков-подводников проходит в тяжелейших северных условиях.

С учетом развития современных диверсионных сил противника созданы многоуровневые системы защиты. Каждый пункт базирования подлодок охраняется отрядом по борьбе с подводными диверсионными силами. Сами пункты прикрыты с воздуха зенитными ракетными полками с комплексами ПВО С-400 и «Панцирь».

Подводники должны постоянно отрабатывать вопросы живучести своих кораблей. Для этого функционируют учебные центры. Вопросам подготовки и переподготовки экипажей подводных лодок командование ВМФ уделяет пристальное внимание. Экипажам вручаются лодки огромной, даже можно сказать планетарной мощи. От качественной подготовки подводников, которые, к слову, 19 марта отметили свой профессиональный праздник, зависит судьба страны.

Дмитрий Болтенков