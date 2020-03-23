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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" вывез с прекратившего работу космодрома Куру во Французской Гвиане почти 250 сотрудников

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Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Около 20 остались работать

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Самолет с сотрудниками предприятий "Роскосмоса" покинул Французскую Гвиану из-за закрытия Гвианского космического центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Из-за закрытия французской стороны Гвианского космического центра самолетом вывезено 246 человек, на месте остался 21 человек, они продолжают работы с разгонным блоком "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-СТ", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что администрация космического центра во Французской Гвиане приняла решение приостановить из-за коронавируса все пусковые программы. Среди специалистов, работавших в Куру, были и российские специалисты, обеспечивавшие пуск российской ракеты "Союз-СТ". После закрытия космодрома "Роскосмос" принял решение вывезти в Россию своих сотрудников.

Ракета-носитель "Союз-СТ" 6 марта должна была вывести на орбиту с космодрома Куру спутник Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space с оптической полезной нагрузкой от Thales Alenia Space. Его запуск ранее неоднократно переносился. Предыдущий подобный аппарат должна была вывести на орбиту ракета-носитель Vega, однако пуск 11 июля 2019 года закончился неудачей - ракета взорвалась через две минуты после старта, после чего заказчик решил провести новый пуск при помощи российской ракеты.

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Airbus
Leonardo
Thales
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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