Новый АК получил спецназ ЗВО

Первая партия автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение бригады специального назначения, дислоцированной в Тамбовской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В ближайшее время военнослужащие в ходе занятий по огневой подготовке и тактико-специальных учений приступят к освоению возможностей автомата и его повседневной эксплуатации, сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в бригаду поступило более 500 автоматов.

В марте 2019 года в Министерстве обороны России официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки завода имени В.Дегтярева - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68) и концерна «Калашников» - АК-12 и АК-15.

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку «Ратник».