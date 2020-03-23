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Новый АК получил спецназ ЗВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая партия автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение бригады специального назначения, дислоцированной в Тамбовской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В ближайшее время военнослужащие в ходе занятий по огневой подготовке и тактико-специальных учений приступят к освоению возможностей автомата и его повседневной эксплуатации, сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в бригаду поступило более 500 автоматов.

В марте 2019 года в Министерстве обороны России официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки завода имени В.Дегтярева - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68) и концерна «Калашников» - АК-12 и АК-15.

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку «Ратник».

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
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АК-12
АК-74 "Калашников"
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