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Военно-промышленный курьер

Ударные группы Балфлота чувствуют себя в Северном море как дома

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корабли БФ, находящиеся в дальнем походе, провели ракетные стрельбы, уничтожили подводную лодку и заправились на ходу.

В ходе учений отряд в составе корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» нанес удары по группе кораблей условного противника. Экипажи отработали электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Стрельба выполнялась с использованием модернизированной крылатой ракеты противокорабельного комплекса «Уран» с увеличенной дальностью полета.

Кроме того, боевые расчеты корветов отразили атаки средств воздушного нападения с различных высот и направлений с выполнением стрельб средствами ПВО.

Тем временем отряд в составе корвета «Бойкий» и больших десантных кораблей «Минск» и «Калининград» получил приказ найти и уничтожить подводную лодку. Поставленная задача была успешно выполнена. Также в рамках маневров корабли обоих отрядов регулярно пополняли запасы топлива и воды от среднего морского танкера «Кола», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Заправки осуществлялись на ходу, кильватерным способом и во время якорной стоянки.

Основная задача походов в район Северного моря – обеспечение постоянного присутствия российских кораблей и демонстрация Андреевского флага в зоне его ответственности БФ. В настоящее время в различных районах Мирового океана находятся 10 боевых единиц и судов обеспечения Балтфлота.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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