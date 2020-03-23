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Военное обозрение

В США тактическую гиперзвуковую ракету PrSM запустят на короткую дистанцию

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Источник изображения: Lockheed Martin

Третье летное испытание американской перспективной гиперзвуковой оперативно-тактической ракеты PrSM запланировано на май этого года. Как заявили в компании Lockheed Martin, ракета будет испытана на поражение цели на короткой дистанции. Об этом сообщает Breaking Defense.

На испытаниях стрельба будет вестись по мишени на дистанции 83 километров

- заявила вице-президент Lockheed Martin Гэйлия Кэмпбелл, добавив, что будет проверена работа систем ракеты в условиях жестких перегрузок.

Стартовавшая в 2017 году программа Precision Strike Missile (PrSM) предполагает создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения со скоростью более 5 чисел Маха и официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км, однако разработка велась с учетом выхода США из ДРСМД. По имеющимся сведениям, уже сейчас ракета способна лететь на 550 км, а по другим источникам - до 700-750 км. Новая гиперзвуковая ракета разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

10 декабря корпорация Lockheed Martin провела первое испытание на американском ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Опытный образец был запущен из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS и пролетел около 240 км до района цели. В начале марта ракета была проверена на точность, надежность работы бортовых систем, а также оценку могущества боевой части ракеты. При этом запуск производился на расстояние 180 км.

В перспективе новая ракета должна заменить оперативно-тактические ракеты Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Серийное производство запланировано на 2023 год.

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Страны
Мексика
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
РСМД
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