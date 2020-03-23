США меняют программу вытеснения советского и российского оружия в Европе

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Госдеп США меняет стратегию работы европейской программы стимулирования рекапитализации (ERIP), в рамках которой США выделяли европейским странам гранты для отказа от российского и советского оружия. Как передает портал defensenews.com, теперь США будет выделять "целевые инвестиции".

Соединенные Штаты запустили программу стимулирования в 2018 году. Изначально она должна была рассчитана на европейские страны, которые в прошлом входили в Варшавский договор. Проект получил название Европейская программа стимулирования рекапитализации, или же ERIP и на первом этапе на ее реализацию выделялось 190 млн. долларов. Странам, входившим в программу (Хорватии, Греции, Словакии, Албании, Боснии и Северной Македонии) выделялись гранты для скорейшего избавления от советской и российской военной техники и замены ее американской при условии добавления такой же суммы и обещания больше не закупать российское вооружение (запчасти закупать не запрещалось).

Позднее США увеличили расходы в рамках данной программы до 277 млн. долларов, а к вышеуказанным странам добавились Литва и Болгария.

Выделяемые странам небольшие суммы для начала закупок американской техники позволили американским производителям оружия заключить контракты на сумму более 2,5 млрд. долларов.

Как пояснили в госдепе, теперь США не будут выделять странам гранты, в рамках которых они могут выбирать американскую технику, а переходят на "целевые инвестиции", т.е. будут выделять средства под конкретное вооружение или технику. Первой на себе данную инициативу распробовала Болгария, которой США выделило "помощь" в 56 млн. долларов для закупки истребителей F-16. В итоге Болгария потратит на восемь американских истребителей и соответствующее оборудование и вооружение 1,673 млрд. долларов.