National Interest объяснил, почему АК-47 не перестает стрелять

Американские СМИ в очередной раз обратили внимание на феномен автомата Калашникова, распространившегося по всему миру в огромных количествах.

The National Interest объясняет, "почему АК-47 никогда не прекращает стрелять". В публикации приводятся впечатляющие цифры: из 500 миллионов единиц огнестрельного оружия во всем мире около 100 миллионов принадлежат семейству автомата Калашникова, три четверти из которых - АК-47.

Как пишет издание, это оружие может быть не настолько точным, как некоторые винтовки, но зато АК неприхотлив, надежен, прост в обслуживании и при этом не дорогой.

Автор материала признает, что Россия много добилась в экспорте передового вооружения, такого, например, как ЗРК С-400, но при этом в мире большим спросом пользуется простое оружие, предназначенное для локальных неядерных конфликтов.

"Советский Союз, а теперь и Россия, преуспели в экспорте надежного и простого в обслуживании вооружения для клиентов или партнеров, которым нужна недорогая огневая мощь. АК-47 не является исключением. Он достаточно надежен, чтобы использовать его в суровых арктических условиях, в пустынях или во влажных джунглях, и достаточно прост для того, чтобы его могли освоить призывники или молодые солдаты", - пишет The National Interest.

Также отмечается, что рынок такого оружия огромен и вряд ли насытится в ближайшее время.

Руслан Мельников