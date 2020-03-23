Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.

- В ходе занятий по огневой подготовке и тактико-специальных учений военнослужащие приступят к освоению возможностей автомата, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Главным преимуществом нового оружия по сравнению с классическим АК является повышенная точность и кучность стрельбы из любого положения. Достигнуто это благодаря изменению конструкции газоотводного узла, ствольной коробки и других систем. В соответствии с требованиями заказчика появилась возможность вести огонь очередями по два выстрела.

Значительно возросла эргономика автомата. Резьбовое крепление дульного тормоза заменено на байонет, что позволяет быстро менять его на глушитель. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазина появилась прозрачнаяч вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета.

Антон Валагин (Тамбов)