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Российская газета

Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

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Источник изображения: rg.ru

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.

- В ходе занятий по огневой подготовке и тактико-специальных учений военнослужащие приступят к освоению возможностей автомата, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Главным преимуществом нового оружия по сравнению с классическим АК является повышенная точность и кучность стрельбы из любого положения. Достигнуто это благодаря изменению конструкции газоотводного узла, ствольной коробки и других систем. В соответствии с требованиями заказчика появилась возможность вести огонь очередями по два выстрела.

Значительно возросла эргономика автомата. Резьбовое крепление дульного тормоза заменено на байонет, что позволяет быстро менять его на глушитель. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазина появилась прозрачнаяч вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета.


Антон Валагин (Тамбов)

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Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
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1 комментарий
№1
23.03.2020 08:06
Цитата, q
повышенная точность и кучность стрельбы из любого положения. Достигнуто это благодаря изменению конструкции газоотводного узла, ствольной коробки и других систем
Точность зависит только от прицела, а прицел оставили под прямой выстрел по грудной фигуре (стрелок лежа с локтей). А самая массовая в бою цель - головная фигура (стрелок лежа с упором цевья оружия на бруствер) - с таким прицелом поражается плохо, перелёты идут на дальности от 150м до 350м.
Салюков упорствует в своих ошибках.
Цитата, q
байонет, что позволяет быстро менять его на глушитель.
При установке глушителя уже на дальности 100м СТП уходит вниз примерно на 25см. Проверено мною лично.
И в инструкции глушителя большими буквами указано:
"ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГЛУШИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЕСТИ ОРУЖИЕ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ"
Поэтому быстрая смена дульной насадки - совершенно бестолковая опция. А вот не будет ли это прецизионное соединение отказывать в грязи и пыли - очень "интересный" вопрос.
В общем, к АК-12 пока что больше вопросов, чем восторгов.
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