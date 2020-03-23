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Российские «Черные дыры» остались «голыми» перед врагом

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АПРК проекта 955А (шифр «Борей-А» )
АПРК проекта 955А (шифр «Борей-А» ).
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Развертывание буев «Бурак-М» российскими субмаринами приведет к обнаружению последних противниками, пишет в Live Journal пользователь mina030 (капитан 3-го ранга Максим Климов).

Применение «Бурак-М» против вражеской старой техники эксперт сравнивает с «засовыванием страусом головы в песок». По мнению Климова, новые российские буи из-за своих размеров и массы не могут развертываться с субмарин проекта «Варшавянка» (прозванных на Западе из-за своей малошумности «Черной дырой»), что оставляет последние «голыми» против вражеской авиации.

Специалист заметил, что работы, связанные с созданием «Бурак-М», велись еще в 1980-х годах. Тогда же исследователи пришли к выводу, что развертывание таких буев приведет к «исключительно низкой вероятности непоражения» субмарины, уклоняющейся от торпедной атаки противника.

Климов пишет, что надеяться на «высокую эффективность» против современных средств поиска подлодок таких буев не приходится, поскольку работа «Бурак-М» ясно указывает противнику местонахождение российских подлодок проектов «Ясень» или «Борей-А», после чего противник просто «накрывает» данный район авиацией (уничтожает подлодки).

Автор признает, что средства подавления связи между буем и самолетом нужны, однако эффективность таких систем «объективно ограничена».

В марте в издании The Drive написали, что Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции.

Ранее в том же месяце «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что субмарины Военно-морского флота страны, прежде всего ракетоносцы проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», защитятся от противолодочной авиации и беспилотников противника буями «Бурак-М». По данным газеты, выстреливаемые из субмарины на поверхность воды устройства после активизации начнут глушить вражеские сигналы, что позволит подавить каналы станций обнаружения подлодок, сбрасываемых противолодочными самолетами противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Компании
Климов
Минoбороны РФ
Проекты
667БДРМ Дельфин
877 Палтус
955 Борей
БПЛА
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