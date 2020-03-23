Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, убрать Воздушно-космические силы России из Сирии мешает ядерный статус.

По мнению Сивкова, российская ближневосточная кампания продемонстрировала потребность страны в авианосце, поскольку корабельной авиацией «Адмирала Кузнецова» в Сирии было «уничтожено около 400 объектов — в разы больше, чем ракетным оружием кораблей и подводных лодок за весь конфликт».

В феврале Сивков заявил, что американская ракета UGM-133A Trident II D5, принятая на вооружение 30 лет назад, существенно превосходит по характеристикам российский аналог, баллистическую ракету морского базирования Р-30 «Булава-30», гораздо более поздней разработки.