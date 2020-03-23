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Назван способ США убрать Россию из Сирии

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, убрать Воздушно-космические силы России из Сирии мешает ядерный статус.

По мнению Сивкова, российская ближневосточная кампания продемонстрировала потребность страны в авианосце, поскольку корабельной авиацией «Адмирала Кузнецова» в Сирии было «уничтожено около 400 объектов — в разы больше, чем ракетным оружием кораблей и подводных лодок за весь конфликт».

В феврале Сивков заявил, что американская ракета UGM-133A Trident II D5, принятая на вооружение 30 лет назад, существенно превосходит по характеристикам российский аналог, баллистическую ракету морского базирования Р-30 «Булава-30», гораздо более поздней разработки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Trident II
Адмирал Кузнецов
Булава-30
Проекты
Trident
Авианосец
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
23.03.2020 05:43
?!

Россия могла бы уничтожить сами США ударом 300-400 МБР.
По моему мнению, убрать США с планеты Земля так же мешает их ядерный статус.

Зачем Сивков вообще об этом рассуждает на публику?!

Это из серии типа я бы на эти выходные мог слетать на Марс,но мне не дает такой возможности отсутствие личного соответствующего космического корабля.Бля,бля,бля-это эхо от слова "корабля",а не ругательство.;)
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