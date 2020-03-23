"Я был так удивлен": зачем японцы бомбили астероид

Японцы подвели итоги обстрела астероида

Японские ученые рассказали, какие сведения смогли получить при бомбардировке астероида. Уникальный эксперимент показал, что поверхность космического тела молодая и довольно рыхлая.

Японские ученые рассказали о результатах первой в истории бомбардировки астероида, которая была проведена в исследовательских целях. Эксперимент состоялся в апреле 2019 года, когда научный аппарат «Хаябуса-2» сбросил снаряд на поверхность астероида Рюгу и произвел его подрыв.

Взрыв был произведен в 300 млн километров от Земли с целью образовать на астероиде искусственный кратер и выбросить с поверхности грунт для исследования.

Отделяемый импактор имел конусообразную форму и был оснащен медным снарядом размером с бейсбольный мяч, запрограммированным на подрыв спустя 40 минут после отрыва от зонда. При этом скорость соударения снаряда с поверхностью астероида составляла порядка двух километров в секунду. Сам зонд вскоре после высвобождения снаряда скрылся за противоположной стороной астероида во избежание столкновения с обломками, которые могли вылететь с его поверхности.

Теперь, спустя почти год после обстрела, в статье, опубликованной в журнале Science, ученые опубликовали результаты эпохального эксперимента.

Астероид Рюгу относится к углистым астероидам класса С, к которому принадлежит три четверти всех известных астероидов. Прошлые исследования показали, что такие астероиды представляют собой ископаемые остатки ранней Солнечной системы и содержат следы вещества, из которого 4,6 млрд лет назад состояло образовавшее Солнце и планеты облако пыли и газа. С целью изучения астероида Рюгу к нему и был отправлен зонд «Хаябуса-2», который высадил на него несколько небольших аппаратов, установивших, что астероид имеет рыхлый состав и на 50% состоит из пустоты. Удар снаряда же должен был дать возможность изучить внутреннее строение тела.

Выяснилось, что после удара на поверхности астероида образовался искусственный кратер диаметром 14 метров. На дне его обнажилось древнее вещество, часть которого оказалась выброшена в окружающее пространство. При этом камера на борту «Хаябусы» смогла проследить эволюцию получившегося выброса.

По краям кратера образовался вал, а в центре - коническая ямка шириной 3 и глубиной 0,6 метра. «Я был так удивлен, что кратер оказался таким большим", - признался автор исследования Масахико Аракава из Университета Кобе. По его словам, кратер оказался примерно в семь раз больше того, что ожидался бы при схожих условиях на Земле. Кратер оказался в форме полукруга, а вещество было выброшено несимметрично.

Все это указало на то, что в месте удара находился крупный булыжник, уверены ученые.

Свойства искусственного кратера указали ученым на то, что его размеры были ограничены в большей мере гравитацией астероида, а не свойствами породы. Это, в свою очередь, подтверждает гипотезу о том, что по свойствам поверхность астероида напоминает сыпучий песок.

Новые данные позволили по-новому оценить то, как быстро обновляется поверхность астероида. Если прежние расчеты давали 158 млн лет, то последние данные говорят, что поверхность астероида гораздо моложе - всего порядка 10 млн лет.

Автоматическая межпланетная станция JAXA «Хаябуса-2» была запущена 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима в Японии. 3 декабря 2015 года зонд совершил гравитационный маневр близ Земли, пройдя на расстоянии 3100 км от нее, и, получив дополнительное ускорение, отправился к астероиду Рюгу.

Доставка собранных образцов на Землю запланирована на конец 2020 года. Это уже вторая подобная миссия Японии. В 2003 году JAXA запустило космический аппарат «Хаябуса», который в 2005 году добрался до астероида Итокава - первого астероида, с которого на Землю в 2010 году были доставлены образцы грунта.

Отдел "Наука"