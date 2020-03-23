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Независимое военное обозрение

COVID-19 добрался до армии США

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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс, в пятницу на брифинге для прессы, проходившем в формате видеоконференции, заявил, что «Европейское командование США и НАТО готовятся к наихудшему сценарию в отношении возможного распространения нового коронавируса», не уточнив, каким именно может быть этот сценарий.

По данным Министерства обороны США, в настоящее время зафиксировано 35 подтвержденных случаев коронавируса, официально известного как COVID-19, среди 72 000 американских военнослужащих, находящихся в Европе. 2600 человек из них попадают, в так называемую, «категорию беспокойства» и находятся на самоизоляции. Уолтерс также добавил, что «Европейское командование США вместе со всеми нашими союзниками и партнерами по НАТО борется с коронавирусом всеми силами, принимаются все возможные меры предосторожности, и те, кто дал положительный результат, и те, кто находится на карантине, остаются в стабильном состоянии и позитивно настроены в отношении преодоления вируса».

Чиновники Пентагона позже сообщили, что военнослужащие находятся на обязательной самоизоляции после возвращения из командировок или по каким-либо другим причинам, вызывающим опасения. Пандемия коронавируса вызвала резкое сокращение совместных военных учений США и НАТО, Defender Europe2020. Первоначально предполагалось, что около 20 000 военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники

будут переброшены из США в Европу для проведения серии тренировок в течение нескольких месяцев. По данным EUCOM, с января американская армия направила около 6000 солдат и 9 000 единиц техники из США в Европу, прежде чем было принято решение об отмене большей части маневров. В результате, по словам Уолтерса, в настоящее время Defender Europe 2020 выполнены на 40%-45%.


Лина Маякова

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