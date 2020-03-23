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Новая русская «снайперка» станет для врага дудочкой Нильсена

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Источник изображения: vpk-news.ru

Снайперская винтовка Т-5000 поразила американских экспертов.

Журнал The National Interest опубликовал статью с броским заголовком «Встречайте Orsis Т-5000: самую смертоносную русскую снайперскую винтовку, о которой вы никогда не слышали».

Отмечается, что российская компания ORSIS производит одну из самых мощных снайперских винтовок с продольно-скользящим затвором в мире. В настоящее время это фирменное оружие российских снайперов. Выпускается она под различные калибры: .308 Winchester, .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum и другие. Все они известны своей точностью при стрельбе на большом расстоянии.

С тысячи или нескольких тысяч метров команда снайперов, вооруженных Т-5000, могла бы подавить противоборствующие силы гораздо большего числа, утверждается в обзоре. И им даже не нужно никого убивать. Они способны просто жестко ограничить передвижение противника или даже обездвижить. А уже после этого можно вызвать огонь артиллерии.

Кроме того, несколько снайперских команд, работающих в тандеме, могут направлять движения вражеских войск по определенным каналам, чтобы привести их в засаду или к другим препятствиям.

Эксперт отмечает, что по конструкции Т-5000 радикально отличается от винтовок советского периода, когда предпочтение отдавалось удобству при массовом производстве и надежности. А точность и качество сборки были на втором месте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Промтехнологии ГК
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