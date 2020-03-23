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Военно-промышленный курьер

На время эпидемии казахские пограничники стали сверхсрочниками

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Казахстане в связи с чрезвычайным положением, объявленным президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса, приостановлено увольнение с воинской службы лиц, отслуживших установленный срок, сообщила пресс-служба Погранслужбы Комитета нацбезопасности (КНБ) страны.

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих от 16 февраля 2012 года увольнение с воинской службы лиц, выслуживших установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного положения на период его действия, говорится в сообщении.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-10, объявленного ВОЗ пандемией.

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Казахстан
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